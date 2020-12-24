Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Binboğa Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekle yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Cinpolat, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cinpolat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi Afşin Devlet Hastanesine, durumu ağır olan Müslüm ve oğlu Süleyman Cinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltıan alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk