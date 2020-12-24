Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

24.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:56
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Binboğa Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekle yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Cinpolat, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cinpolat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi Afşin Devlet Hastanesine, durumu ağır olan Müslüm ve oğlu Süleyman Cinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltıan alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:57:40. #1.14#
title