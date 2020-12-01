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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

01.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:50
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nda ağaçta kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ikiplerin kısa süren çalışmasının ardından kedi ağaçtan indirildi.

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Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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