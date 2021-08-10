Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 10 bin 90 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 10 bin 90 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 10 bin 90 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 5 bin 200'ü hap olmak üzere toplam 10 bin 90 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 5 bin 200'ü hap olmak üzere toplam 10 bin 90 kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde İsmetpaşa ve Kurtuluş mahallelerinde kaçak cinsel içerikli ürünler sattıkları tespit edilen 3 ayrı işyerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 200 cinsel içerikli hap, 310 jel, 102 macun, 82 sprey, 70 mendil, 43 damla, 19 çikolata, 4 saç yağı, 3 cinsel amaçlı kullanılan cihaz olmak üzere toplam 10 bin 90 ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 işyeri sahibi gözaltına alındı.


Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 10 bin 90 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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