Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta 10 ateşli silah ele geçirildi
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta 10 ateşli silah ele geçirildi

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta 10 ateşli silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 10 kişiden 10 adet silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 10 kişiden 10 adet silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sayıda adrese de baskın yaparken son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 2 kişi yakalandı. Toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 10 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yakalanan 10 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta 10 ateşli silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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