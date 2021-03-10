Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

10.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53

Son dakika gündem haberine göre Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ta miras nedeniyle husumetli olan kardeşi Mehmet Etli'yi (59) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yılmaz Aksu (61), tutuklandı.

Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta miras nedeniyle husumetli olan kardeşi Mehmet Etli'yi (59) av tüfeğiyle vurarak öldüren Yılmaz Aksu (61), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki odun ambarında meydana geldi. Bir süre önce Etli olan soyadını değiştiren Yılmaz Aksu ile kardeşi Mehmet Etli arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aksu, otomobilinden aldığı av tüfeği ile kardeşi Etli'ye ateş edip kaçtı. Mehmet Etli olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan ağabeyi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Yılmaz Aksu, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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