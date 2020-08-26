Son dakika haber | Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri tur rehberlerine tanıtıldı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri tur rehberlerine tanıtıldı

Son dakika haberleri: Tarihi mekan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş'a daha fazla turist çekmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tur rehberlerine yörenin geleneksel lezzetleriyle coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleri tur rehberlerine tanıtıldı
26.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:16

Tarihi mekan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş'a daha fazla turist çekmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tur rehberlerine yörenin geleneksel lezzetleriyle coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO) iş birliğinde, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki bir tesiste gerçekleştirilen tanıtım programına, birçok kentten gelen 22 turizm firmasının rehberi katıldı.

Programda, kentin coğrafi işaretli Maraş çöreği, Maraş dondurması, Maraş yemeni gibi ürünlerinin yanı sıra yöresel lezzetleri katılımcılara anlatılarak, tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, gazetecilere, Türkiye'nin farklı noktalarından turizmci ve rehberleri ağırladıklarını söyledi.

Misafirlere kentin tarihi mekanları ve turistik alanlarını gezdirdiklerini ifade eden Doğan, "Misafirlerimize Kahramanmaraş mutfağından neler var, dışarıdan gelen ziyaretçilerin kente geldiklerinde neler tadabilirler ve hediyelik eşyaları tanıtıyoruz." dedi.

Doğan, çalışmalarla kentte daha fazla ziyaretçinin gelmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gastronomi, turizmin çok önemli noktalarından birisidir. İnsanlar, gezmelerin yanı sıra gezdikleri yörelerin ürünleri de tatmak ve yanında götürmek istiyor. Kahramanmaraş'ta, kentin dondurmasını, tarhanasını, pul biberini, çöreğini alabilecekleri ve götürebilecekleri ürünler var. Daha fazla insana tanıtılmasını ve çok sayıda insanın şehrimizde ağırlamak istiyoruz."

Tur rehberi Hilal Aslan ise İstanbul'dan kente geldiğini ve turistik alanları gezdiğini aktardı.

Kentin yöresel lezzetlerini tattıklarını kaydeden Aslan, "Kentin çok zengin bir mutfak var ve muhakkak tatlarına bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. Turistler yörelere gelmek ve oradaki ürünleri tatmak istiyor. Her yörenin içeceği ve yiyeceği farklıdır. Yörelerin damak tatlarını kendi ülkemize öğretmek istiyoruz. Bunlarda bizi zengileştiriyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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