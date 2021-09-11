Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını gençler için imzaladı - Haberler
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Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzalaması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş "Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzalaması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş"Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı. Erdoğan, programın ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını gençler için imzaladı.

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını gençler için imzaladı

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını gençler için imzaladı

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabını gençler için imzaladı

Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını gençler için imzaladı - Haberler
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