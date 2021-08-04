Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
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Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bir daireden gelen kötü koku üzerine, polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede, buzdolabında bozulmuş etlerle karşılaşıldı.

Kahramanmaraş'ta bir daireden gelen kötü koku üzerine, polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede, buzdolabında bozulmuş etlerle karşılaşıldı.

Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apart dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Polislerin de zile basmasının ardından kapı açılmayınca bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çağırıldı ve çilingir yardımıyla ikamete girildi.

Ev sahibinin 3 gün önce taşındığı belirtilen evde yapılan incelemede, buzdolabındaki etlerin bozulduğu, buzdolabının da bir süredir yaşanan arıza nedeniyle çalışmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra evden ayrıldı.

Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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