Son dakika haber: Kahramankazan zabıtasında bayram teyakkuzu

Bir son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan Bayramı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan Bayramı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere açık olan tüm işletmeleri mercek altına aldı.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, Ramazan Bayramı için denetimlerine hız verdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İş yerlerinde hijyen, kullanılan malzemelerin kalite ve tazeliği, etiket, personelin temizliği ve uygunluğu, gramaj kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda ayrıca, iş yerlerinin depo ve imalathaneleri de denetimler büyük titizlikle yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak, işlem uygulanıyor. Ekipler ayrıca, denetimler kapsamında Ramazan Bayramı'nı ve tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek fiyat artışı yaşanmaması için hassasiyet gösteriyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin Ramazan ayı süresince denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü belirterek, aynı hassasiyeti Ramazan Bayramı için artırarak devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Oğuz, bayram öncesinde de vatandaşların fırınlara, pastanelere, tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi göstereceğini söyleyerek, "Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı