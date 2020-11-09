Son dakika haber! Kahramankazan'da Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Kahramankazan ilçesinde 191 dönüm alanda kurulacak Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Kahramankazan ilçesinde 191 dönüm alanda kurulacak Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılacak ve ilçenin çehresini değiştirecek Kahramankazan Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İnşaat sürecinin bir yıl içinde tamamlanarak Millet Bahçesi'nin açılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi'nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesi'nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, millet kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, şehitler yolu, ata sporları merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Millet Bahçesi'nin ilçelerine çok önemli bir değer katacağını vurguladı.

Başkanlık görevine seçilmesinin ardından hemşehrilerine verdiği sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu sözlerimizin en büyüğü Millet Bahçesi'nin ilçemize kazandırılmasıydı. Hamdolsun bu noktada önemli bir adım daha atılmış oldu. İlçemizin çehresini değiştirecek Millet Bahçesi inşallah en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. Bu süreçte desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş