Son dakika haber | Kahramankazan'da LGS'ye girecek öğrenciler için sıralara kırtasiye seti bırakıldı Son dakika haberlerine göre Kahramankazan Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, dezenfekte edilen okullara sınava girecek öğrenciler için kırtasiye setleri bıraktı.

Kahramankazan Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, dezenfekte edilen okullara sınava girecek öğrenciler için kırtasiye setleri bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin sınavda kullanacakları tüm araç ve gereçlerin içinde bulunduğu setler, öğrenciler için özenle sıralara yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınav öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri aldıklarını aktaran Oğuz, "Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde sınavın yapılacağı tüm okullarımızı dezenfekte ederek temizlemiştik. Son olarak da öğrencilerimiz için sıralarına kırtasiye setleri bıraktık. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olmak ve kırtasiye malzemelerini evlerinde unutan öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm sıralara bu setlerden yerleştirdik. Her şey öğrencilerimiz için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA