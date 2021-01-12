Son dakika haber: Kahramankazan'da geçen yıl 330 çift dünya evine girdi
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Son dakika haber: Kahramankazan'da geçen yıl 330 çift dünya evine girdi

12.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:33
Son dakika haber: Kahramankazan'da geçen yıl 330 çift dünya evine girdi

Son dakika gündem haberi: Kahramankazan ilçesinde 2020 yılında 330 çift evlendi.

Kahramankazan ilçesinde 2020 yılında 330 çift evlendi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 56 bin nüfusa sahip olan ilçede 2020 yılında 330 çift dünya evine girdi.

Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla evliliğe adım attı. Talepte bulunan çiftlerin nikahları, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle "kahramankazan.bel.tr" internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum." dedi.

Başkan Oğuz, kıydığı nikahlarda, kadına karşı şiddet olaylarına da dikkati çekerek, "Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Evlenen çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Oğuz, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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