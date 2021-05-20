Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
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Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek için yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtımını tamamladı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek için yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtımını tamamladı. Fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, destekleme sayesinde fide maliyetlerinin yarı yarıya azaldığını belirterek, uygulamanın devam etmesini istedi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki 500 çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe destek oranıyla 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı. Pandemi tedbirleri kapsamında oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 4 ayrı noktada düzenlenen fide dağıtımları, geçen Salı günü domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi'nde başlamıştı. Fide dağıtımları son alarak Salı Pazarı, Kahramankazan Belediyesi Bocce Tesisi ve Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çiftçilere 1 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtılmış oldu.

"Çiftçilerimiz yeter ki üretsin"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarımsal üretimin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha kendini hissettirdiğini belirterek, belediye olarak ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Fide dağıtımına 2019 yılında başladıklarını anlatan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Çiftçilerimize 1 milyon 200 bin fide desteğinde bulunduk. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek" dedi. - ANKARA

Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı
Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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