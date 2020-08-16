Son dakika haber... Kahramankazan'da 800 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biber tarlasına ekili yaklaşık 800 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde biber tarlasına ekili yaklaşık 800 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Kahramankazan'da uyuşturucu madde satışı ve yapımında kullanılan hammade üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahi Mahallesi'nde dişi Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.
Bölgede operasyon başlatan ekipler, sebze bahçelerinde yaptıkları aramalarda biber tarlasına ekili yaklaşık 800 kök dişi Hint keneviri belirledi.
Hint kenevirleri sökülerek incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan M.D, İ.D, R.D. ve İ.D, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.D. ve R.D. tutuklandı, İ.D. ve İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların Hint kenevirini sebze üretimi için kiraladıkları tarlalara ektikleri belirlendi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA