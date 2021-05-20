Son dakika haber! Kahramankazan Belediyesinden çiftçilere fide desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramankazan Belediyesince 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kahramankazan Belediyesince 500 çiftçiye, yüzde 50 hibe destekli 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Sebze ekiminin yoğun olarak yapıldığı Güvenç Mahallesi'nde başlayan ve ilçenin farklı noktalarında devam eden fide dağıtımı, salı pazarıyla sona erdi.

Pazar alanındaki fide dağıtım törenine Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un yanı sıra Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, 2019 yılında başladıkları hibe destekli fide yardımının artarak devam ettiğini belirterek, "Bugün dünya ve ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de belediye olarak bu zor süreçte hizmetlerimize devam etmekle birlikte çiftçilerimize de destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Oğuz, 2019 yılından bu yana 2 milyon sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Öztürk ise Kovid-19 salgını döneminde tarımsal üretim ve ürünlerin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek, "Gerek salgın döneminde olsun gerekse normal zamanlarda belediyenin tarımsal üretim konusundaki desteğini hep yanımızda gördük. Çiftçilerimiz adına sayın başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş