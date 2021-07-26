Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
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Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor

Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesi ekiplerince, haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için Şubat ayında başlatılan çalışma kapsamında ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekiplerince, haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için Şubat ayında başlatılan çalışma kapsamında ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, rutin olarak yapılan haşere ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı'nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor. Öte yandan cadde ve sokaklarda gezen mobil ilaçlama araçları da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarının şubat ayından bu yana aralıksız olarak sürdüğünü belirterek şunları aktardı:

"Bu çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz mevsimi boyunca sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. İnşallah korona virüs belasını da hep birlikte yenerek yazın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz ayı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, o güzel günler için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." - ANKARA

Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor
Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sinekler ve haşereler için ilaçlama çalışmasına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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