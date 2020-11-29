Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
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Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada

29.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:53

Son dakika 3. sayfa haberi: Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada Kurallara uymayan kişilere 127 bin lira ceza kesildi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan bir kıraathaneye baskın yaptı.

Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada

Kurallara uymayan kişilere 127 bin lira ceza kesildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan bir kıraathaneye baskın yaptı. Okey ve iskambil oynayan, maske ile sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye 127 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Polislerin adrese girince vatandaşların maske takması dikkat çekerken, iş yeri ise mühürlendi.

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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün saat 17.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Adrese giren Kağıthane polisi, kıraathanede bulunan kişilerin korona virüs salgını tedbirlerine uymadığını tespit etti.

127 bin lira ceza kesildi

Vatandaşlar polis içeriye girince maske takarken, işletme sahibi olan Murat G. ve adreste okey ile iskambil oynayan 39 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 127 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri ise Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Baskın ise polis kameralarına yansıdı.

Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada
Son dakika haber! Kağıthane polisinden ruhsatsız kıraathaneye baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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