Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet eden şüphelilerin, araçla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, B.K. (39), H.K. (38) ve Türkmenistan uyruklu M.B. (29) gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 64,15 gram marihuana, 2,32 gram esrar, 11 bin lira Türk lirası, 900 dolar, 6 adet bitki yetiştirmede kullanılan sarı güneş ışığı veren aydınlatıcı, oda sıcaklığı ayarlamasında kullanılan cihaz, 1 adet branda, 1 adet salyangoz olarak adlandırılan havalandırma motoru, uyuşturucu maddeleri paketlemekte kullanılan çok sayıda kağıt ve klipsli poşet ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, B.K.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından kaydının olduğu, engelli olduğu anlaşılan H.K. isimli şüphelinin ise "aranma" kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli H. K. serbest bırakılırken şüpheliler B. K. ile M. D.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu