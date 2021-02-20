Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi
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Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi

20.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:10
Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre KAĞITHANE'de düzenlenen operasyonda 64 kilogram bonzai ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinden bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı.

KAĞITHANE'de düzenlenen operasyonda 64 kilogram bonzai ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinden bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polisi, dün akşam operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda 64 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 840 gram marihuana, 395 gram ot esrar, 555 gram fubuminika olarak tabir edilen bonzai hammaddesi ele geçirildi. Baskında B.Ö. ve kardeşi A.Ö.  gözaltına alındı. 


Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi
Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi
Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi
Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi
Son dakika haber! Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 64 kilo bonzai ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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