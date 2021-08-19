Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direklerine çarparak takla attı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp aydınlatma direklerine çarparak takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 1530 sıralarında meydana geldi. Anadolu Caddesi'nde sürücü Nurullah Hüseyin Damlayıcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla attıktan sonra sürüklenen otomobil başka bir aydınlatma direğine daha çarparak durdu.

Sürücü Damlayıcı araç içinde sıkışırken, kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Nurullah Hüseyin Damlayıcı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı yönde eğitim gören sürücü adayı da kazadan şans eseri kurtuldu. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener İrem Derici Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Gervinho Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: KAĞITHANE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:11:38. #1.15#

title