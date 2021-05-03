Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
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Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI

Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kağıthane'de, restoran çalışanları ile dışarıdan gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kağıthane'de, restoran çalışanları ile dışarıdan gelen bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla ateş açılmasıyla 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bahçem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan restorana gelen bir gurup ile restoran çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Kurşunlar isabet eden 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Altan A. Enes A. ve Şükrü M. ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI
Son dakika haber: KAĞITHANE'DE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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