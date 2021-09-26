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Son dakika haber: KAĞITHANE'DE, PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Son dakika haber: KAĞITHANE'DE, PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika gündem haberi... Kağıthane'de evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürülen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, son yolculuğuna uğurlandı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane'de evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürülen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, son yolculuğuna uğurlandı.Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından Nurgül Altıntaş silahla öldürüldü. Şüpheli bekçi gözaltına alındı. Yakınları, otopsi işlemleri biten Nurgül Altıntaş'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Altıntaş'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından, Altıntaş'ın naaşı Karlıtepe Mezarlığı'na defnedildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: KAĞITHANE'DE, PARKTA ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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