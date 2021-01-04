Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
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Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

04.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:29
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

Son dakika gelişmesine göre 100'de motosikletli trafik polisi hafif ticari araca çarptı.

KAĞITHANE D-100'de motosikletli trafik polisi hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşerek yola savrulan yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Darülaceze Mevkii Mecidiyeköy istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli trafik polisi henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden hafif ticari araca çarptı. Motosikletten düşen polis, yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada arkadaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Hafif yaralanan polis memuru ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle Haliç-Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 


Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı
Son dakika haberleri: Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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