Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada
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Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada

Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAĞITHANE'de bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye toplam 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.

KAĞITHANE'de bir adrese düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişiye toplam 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon anı da kameraya yansıdı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün bir adrese saat 21.00'da operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonda suça karıştığı tespit edilen 14 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet rulet ve masası, 538 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 12 bin 24 lira idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri sahibi ve 4 iş yeri çalışanı hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

(Fotoğraf)


Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada
Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada
Son dakika haberleri: Kağıthane'de kumar oynayanlara operasyon kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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