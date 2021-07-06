Kağıthane'de börekçide çıkan çatışma davasında karar: tüm sanıklar tahliye edildi

KAĞITHANE'de börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

KAĞITHANE'de börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti sanıkları 7 yıl 6 aydan 6 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. Heyet tüm sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal getirildi. Tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Sanıklardan karar öncesi son sözlerinin sorulması üzerine 3 sanık da beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti tüm sanıkların "Olası kastla yaralama" suçunun kimin tarafından işlendiğini belli olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına ayrıca sanık Fuatcan Yıldırır hakkında "İftira" suçundan da beraatına karar verdi.

Mahkeme Sanık Fuatcan Yıldırır ve Kaan Yazıcı hakkında Tuncay Baysal'a karşı " Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ardından tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Sanık Tuncay Baysal'in ise Kaan Yazıcı'ya karşı "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kaan Yazıcı'nın, Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları belirtilmişti. Tuncay ve arkadaşı Sezer K.'nın börekçi önünde bekledikleri sırada Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri anlatılmıştı. Bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı ve Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı belirtilmişti. Çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve 18 yaşından küçük H.M.Y.'nın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıklarının anlatıldığı iddianamede, kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de kaydedilmişti. İddianamede, şüpheli Fuatcan Yıldırır hakkında "İftira", "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, şüpheliler Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında ise "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı