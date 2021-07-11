Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
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Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kağıthane'de kavga ihbarına giden bekçinin kafasına silah doğrultan kişi olay yerinde kaçtı.

Kağıthane'de kavga ihbarına giden bekçinin kafasına silah doğrultan kişi olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bekçinin kafasına silah dayanmasının güvenlik kamera görüntülerini savcılığa delil olarak sunulması üzerine serbest bırakılan kişi tutuklandı.

Olay, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı kavga ihbarı alan bekçiler olay yerine gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya taraf olan Hakan Kılıç isimli kişi yanında bulunan silahı kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına dayadı. Daha sonra çevredeki kişiler araya girerek Kılıç'ı bekçinin yanında uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekipleri gelmesi ile kavgaya karışan taraflar olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve bekçinin başına silah dayayan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavgaya karışan taraflardan bir kişinin bekçinin başına silah dayaması ve araya girenlerin yardımı ile şüpheli Hakan Kılıç ve diğerlerin olaydan sonra kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçinin başına silah dayayan Hakan Kılıç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: KAĞITHANE'DE BEKÇİNİN BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU O ANLAR KAMERADA - Haberler
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