Son dakika... Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı
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Son dakika... Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı

06.10.2020 06:56 | Son Güncelleme: 06.10.2020 07:00
Son dakika... Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi  Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla sözlü tartışma, cadde üzerinde silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, B.F.E.(29) kafasını sıyıran kurşunla, E.G. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olaya karışan iki şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan B.F.E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.G.'yi ise özel bir hastaneye sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan B.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddia edilen H. S.  ile diğer şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 


- İzmir
Son dakika... Kafedeki sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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