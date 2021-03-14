Son dakika haber... Kafası güğüme sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber... Kafası güğüme sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

14.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:33
Son dakika haber... Kafası güğüme sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de, kafasını güğüme sıkıştıran köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayseri'de, kafasını güğüme sıkıştıran köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir köpek kafasını güğüme sıkıştırdı. Vatandaşların ihbarıyla köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri operasyon düzenledi.

Güğümü kesen itfaiye ekipleri, yaramaz köpeği kurtararak yeniden doğal hayata bıraktı. - KAYSERİ

Son dakika haber... Kafası güğüme sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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