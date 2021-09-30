Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzincan'da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Erzincan'da bir otoparkın demir kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Bahçelievler mahallesinde bulunan lunapark otoparkının demir kapısına başını sıkıştıran köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince demir kapının parmaklıkları kesilerek başı sıkışan köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi görünen pitbull cinsi köpek sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

 Korku filmi gibi! Bir anda üzerine koşan köpeğin saldırısına uğrayan kızın kulağı koptu

Korku filmi gibi! Bir anda üzerine koşan köpeğin saldırısına uğrayan kızın kulağı koptu

 Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı

Soyduğu evin sahibini takip edip bir de otomobilini çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Müge Anlı
Spor Salih Uçan Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Kenan Karaman Gazeteler Selçuk Bayraktar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Kafası demir kapıya sıkışan pitbull cinsi köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:08:24. #1.11#