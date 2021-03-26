Son dakika haber! Kadirli'de Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Sumbas Kaymakamı ve Kadirli Kaymakam vekili İdil Özdemir, esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Özdemir, vaka sayılarının azalması için vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat