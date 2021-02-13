Son dakika haber | KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (2)
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Son dakika haber | KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (2)

13.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:56
Son dakika haber | KADİR TOPBAŞ HAYATINI KAYBETTİ (2)

Son dakika haberleri... Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş bugün hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.  Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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