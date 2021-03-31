Son dakika haber... Kadınlar, yeni iletişim teknolojilerini kullanarak güçlendi

Son dakika haber: Kadınlar, yeni iletişim teknolojilerini kullanarak güçlendi "Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi"ne katılan kadınlara sertifika İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve...

Kadınlar, yeni iletişim teknolojilerini kullanarak güçlendi

"Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi"ne katılan kadınlara sertifika

İZMİR - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüttüğü "Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi" sertifika töreninde proje katılımcılarına sertifikaları takdim edildi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi"ni gerçekleştirdi. Proje kapsamında katılımcılara drama, temel video ve fotoğraf çekimi, görüntü kurgulama teknikleri, temel düzeyde grafik içerik üretimi, sosyal medya kullanımı ve Podcast yapımı eğitimleri verildi. Proje bitiminde ise yüksekokulda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

"Bu proje çok anlamlı"

Törenin açılışında konuşan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Kadınlarımızın aydınlığa ulaşmasındaki en önemli parametrelerden biri üniversitelerdir, eğitim kurumlarıdır. Eğer biz kadınlarımızı, bütün insanlarımızı aydınlığa ulaştırabilirsek Atatürk'ümüzün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çok daha hızlı ulaşırız. Bu çerçeveden hareketle, yürüttüğümüz bu proje çok anlamlıdır. Yüksekokulumuz; ön lisans düzeyinde eğitim veren, üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, İzmir'de henüz 2,5 sene mazisi olan, İzmir için çok yeni bir eğitim kurumudur. Yüksekokulumuz; "Üniversite ve sektör iş birliklerine büyük önem vermektedir" ifadelerini kullandı.

"İzmir bir kadın kenti"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ise, "İzmir bir kadın kenti. İzmir'in kadın kenti olma yolunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonuyla beraber İzmir'i daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Kadının yaşam içerisindeki rolünü daha fazla artırmak için, kadınların üretime daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarımız devam ediyor. Ümidimiz, Türkiye'ye örnek olan kentlerin buluşmasıdır. Bu konudaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

"İstihdamda eşitsizlik"

Proje yürütücüsü İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Semih Salman da, "Projenin amacı kadınların yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar doğrultusunda görsel ve işitsel medya alanında güçlenmelerinin sağlanmasıdır. Proje ile kadın katılımcıların proje kapsamında aldıkları eğitimlerle dijital alanda teknik becerilerinin artırılması ve görsel-işitsel içerik oluşturma konusunda güçlendirilmeleri planlandı. İçinde yaşadığımız dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili olduğu bir alan olmakla birlikte ayrımcılığın, çeşitli ayrıcalıkların ve de dezavantajların olduğu bir yerdir. Eşitsizliklerin erkek ve kadın arasında görünür olduğu temel alanlardan biri de istihdama katılımdır" diye konuştu.

"Erkek ve kadın istihdam oranındaki fark yüzde 36,1"

Türkiye'de işgücüne katılan kadın ve erkek arasındaki farkın 2019 yılında yüzde 39,5 olduğu bilgisini paylaşan Salman, şöyle konuştu: "Buna ek olarak 2019'da erkek istihdam oranı yüzde 68,3, kadın istihdam oranı yüzde 32,2'dir. Türkiye'deki erkek ve kadın istihdam oranındaki fark yüzde 36,1'dir. Türkiye'deki istihdam alanına yansıyan eşitsizliğin içerisinde medya sektöründeki eşitsizliği belirtmek yanlış olmayacaktır. Araştırma raporlarına göre, Türkiye'de kadınların medyaya konu olma durumları yüzde 19'dur. Kadınların medyada genellikle ev kadını, özverili anne, ev içi sorumluluklarını yerine getiren bir eş olarak kendilerine yer bulduğu söylenebilir. İş kadınlarının ise aynı zamanda bu rolleri de yerine getirdiklerinde başarılı olabilecek gibi bir algı oluşturulmuştur. Teknik bilgi ve beceriyi kazanarak medya sektörüne giren katılımcılarımızın etkisiyle kadınların bu alanda temsil edilme biçimlerinin değişeceği öngörülebilir. Araştırma sonucunda katılımcıların aldıkları eğitimler doğrultusunda oluşturdukları görsel ve işitsel içerikler, proje kapsamında belirlenen sosyal medya kanalında gösterilecektir. Medya alanında kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalar, katılımcılarla birlikte analiz edilerek onların bu konuya yönelik bakış açılarından hareketle ulusal veya uluslararası bir yayın çıkarılması hedeflenmektedir."

"Kadınların güçlendirilmesi, toplumun güçlendirilmesidir"

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Esin Zengin Taş, "Bu proje için yola çıkarken kadınların güçlendirilmesi teması, çok heyecan vericiydi. Çünkü güçlendirme, kadınların toplumsal yaşam içerisinde karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde ve sorunlara karşı savaşta çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. Kadınların güçlendirilmesi, toplumun güçlendirilmesidir" sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından "Medyada Kadın İstihdamının Temsili: Kadınların Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanarak Görsel ve İşitsel Medya Alanında Güçlendirilmesi Bilimsel Araştırma Projesi"ne katılan kadın katılımcılara sertifikaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA