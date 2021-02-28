Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı
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Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı

28.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:53
Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber: ABD'de bilim insanı ve kardiyoloji deçenti Dr. Susan Cheng, yaptığı bilimsel çalışma sonucunda kadınların sağlıklı tansiyon değerlerinin bilinenin aksine erkeklerden farklı olduğunu açıkladı.

ABD'de bilim insanı ve kardiyoloji deçenti Dr. Susan Cheng, yaptığı bilimsel çalışma sonucunda kadınların sağlıklı tansiyon değerlerinin bilinenin aksine erkeklerden farklı olduğunu açıkladı. Çalışma, erkekler için sağlıklı kan basıncını 120 ve civarı olduğunu vurgularken, kadınlar için bu rakamın 110'dan az olması gerektiğini belirtti.     

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Smidt Kalp Enstitüsünde Sağlıklı Yaşlanma Araştırma Enstitüsü Direktörü ve kardiyoloji profesörü Dr. Susan Cheng, hazırladığı bilimsel çalışma sonucunda; kalp attığında kanın arter duvarlarına karşı ne kadar basınç oluşturduğunu gösteren ilk sayı olan 'sistolik kan basıncına' bakılması gerektiğini ifade etti. Buna göre, cıva başına 120 milimetreden azı erkekler için normal aralıkta olurken, kadınlar için hedef sistolik kan basıncının cıva başına 110 milimetreden az olması gerektiği ifade edildi.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA SAĞLIKLI TANSİYON DEĞERLERİ FARKLIAynı zamanda kardiyoloji doçenti olarak da görev yapan Cheng, "Erkeklerin ve kadınların aynı olduğu varsayımı altında insanlarda normal kan basıncının ne olduğunu düşünüyorduk, ama gerçekten fark ettiğimizden çok daha farklılar" dedi.BİRÇOK HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR15 Şubat'ta yayınlanan çalışma, 27 binden fazla katılımcının kan basıncı ölçümlerini inceledi. Bulgular, kadınlar için cıva başına 110 milimetrenin üzerindeki seviyelerin erkeklerden farklı olarak; kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalık geliştirme riski ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Cheng, kadınlar için tansiyonun çok önemli bir sağlık göstergesi olduğunu ifade ederek "Herkes için normal aralıkta görünse bile 120'nin altındayken (kan basıncı) veya 110'un üzerindeyse dikkat edilmesi gereken bir şey" dedi.


Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı
Son dakika haber! Kadınlar ile erkeklerin sağlıklı tansiyon değerinin farklı olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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