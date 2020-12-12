Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
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Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor

12.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:21
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor

Son dakika habere göre OLASI tehlike anında kadınlara kısa sürede ulaşmak için kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), zamandan kazanç sağlıyor.

OLASI tehlike anında kadınlara kısa sürede ulaşmak için kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), zamandan kazanç sağlıyor. Programdaki yardım butonuna basıldıktan 5-10 saniye içinde yardım isteyen kişinin bilgileri polis birimlerine ulaşıyor.

İçişleri Bakanlığı, kadınları olası tehlikelerden korumak ve kolluk kuvvetlerinin yardıma ihtiyacı olan kadınlara daha kısa sürede ulaşabilmesi için KADES'i hayata geçirdi. Bu uygulamayı yalnızca kadınlar, T.C. kimlik numaralarını paylaşarak cep telefonlarına yükleyebiliyor. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra kişinin adı, soyadı, cep telefonu bilgileri emniyet genel müdürlüğü sistemine paylaşılıyor. Gelen ihbar saniyeler içinde ilgili il müdürlüğü haber merkezine gönderiliyor.

5-10 SANİYEDE HABER MERKEZİNDEDemirören Haber Ajansı , Antalya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde, KADES'in çalışma mantığını ve ihbarın ulaşma hızını görüntüledi. Uygulamayı yükleyen bir kadının telefonundan yapılan yardım çağrısı, 5 saniye sonra haber merkezindeki görevli polis memurlarının önündeki ekrana düştü. KADES ihbarları 'öncelikli ihbar' olduğu için diğer ihbarların üstüne çıkıyor. Görevli polis memurunun fark etmemesi ihtimali üzerine bu uygulamadan gelen ihbarlar alarm sistemiyle monitörde yanıp sönen bir uyarı ve ses ikazı veriyor.HARİTADA KONUM VE ADRES BİLGİSİGelen uyarıda yardım isteyen kişiyle ilgili çok sayıda bilgi yer alıyor. Görevli polis memuru ihbarın içeriğine bakınca yardım isteyen kadının adını, soyadını, cep telefonunu ve adresini görebiliyor. Ayrıca açılan bir başka pencerede de ihbarın geldiği yerin konum bilgisi veriliyor. Haber merkezindeki polis memuru adrese en yakın noktada bulunan asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipleri adrese yönlendiriyor. Yardım isteyen kadınla ilgili bilgiler de polis memurlarıyla paylaşılıyor.'DENEMEK İÇİN BASANLAR OLUYOR'Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görevli komiser Muhammet Ali Aydemir, KADES uygulamasının kadınlara olası tehlike anında kısa sürede ulaşmak için tasarlandığını söyledi. Komiser Aydemir, sadece kadınların bu uygulamayı yükleyebildiğini de dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Butona basıldıktan en geç 10 saniye sonra ihbar bize düşüyor. İhbar en yakın ekibe hızlıca gönderiliyor. En yakın konumdaki ekipler haritada görülüyor. Bölge ekipleri gittiği için en geç 3 dakika içinde adreslere ulaşılıyor. Kanalımızda ihbar yoğunluğu da olsa önemli ihbarların önceliği var. KADES ihbarları da önceliklidir. Yanlışlıkla basanlar da oluyor. Bazı kadınlar denemek için bastıklarını ya da çocuklarının bastığını söylüyorlar"


Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor
Son dakika haber | Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 10 saniyede ulaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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