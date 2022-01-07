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Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'daki Feride Koçer, yola fırladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'daki Feride Koçer, yola fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalıp yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. yönetimindeki 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Koçer'in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.  Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan TIR'ın otobüse çarptığı, yola fırlayan Feride Koçer'in aracın altında kaldığı görülüyor.


Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

Camından fırladığı TIR'ın altında kaldı; kaza kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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