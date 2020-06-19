Son dakika haber... Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor
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Son dakika haber... Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber... Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor
19.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için Bakanlığın kullandığı Aile Bilgi Sistemi'ne entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü geliştiriliyor.

'Risk Analiz Modülü' çalışması kapsamında veriye dayalı, geçerli ve güvenilir bir risk değerlendirme ölçeği geliştirilecek. Ölçek ile belirlenen risk düzeyi doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesi sağlanacak. Çalışmaya Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından ilgili uzmanlar da katkı veriyor. Risk Analizi Modülü kapsamında Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri (ŞÖNİM) için hazırlanan hizmet standartları doğrultusunda risk yönetimi adımları da belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda geliştirilen risk değerlendirme ölçeğinin psikometrik özelliklerinin test edilerek belirlenmesi amacıyla pilot çalışma başlatılacağını söyledi. Bakan Selçuk, "Pilot uygulama ile elde edilen veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek, çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak" dedi.

Selçuk, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analizi Sistemi'nin uygulamaya konularak 81 ilde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde hazırlanarak 2019 Kasım ayında yürürlüğe giren 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nda Bakanlığın hedefleri arasında "Kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemi'ne entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü geliştirilecektir" faaliyetine yer verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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