Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler

25.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:04
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler

Son dakika haberine göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından '25 Kasım Kadına Şiddete Hayır' günü nedeniyle broşür dağıtıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından '25 Kasım Kadına Şiddete Hayır' günü nedeniyle broşür dağıtıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, tarafından kent merkezinde kadına şiddete dikkat çekmek için stant kurdu. Ekipler vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Stantlara ilgili gösteren vatandaşlar ekiplerden KADES uygulaması ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler aldı.

Uygulanın son derece yerinde olduğunu belirten vatandaşlar kadına şiddetin sadece aciz insanların yapabileceği bir şey olduğunu ifade ederek "Kadına şiddeti sadece aciz insanlar yapar, bizde kadına şiddet uygulayanların karşısındayız. Kadınlar bizlerin anneleri, bacıları, kardeşleri kadına şiddet uygulayanların Allah cezasını versin" şeklinde konuştular. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler
Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı
Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı
Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Kadına şiddete karşı broşür dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Deniz Türüç Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kadına şiddete hayır için broşür dağıtıp bilgilendirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:04:42. #1.15#
title