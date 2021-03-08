Son dakika haber! - Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz

Bir son dakika haberine göre - Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında...

- Kadın jandarmalardan yolculuk yapan kadınlara 'karanfilli' sürpriz

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol uygulamasında kadınlara karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.

Kayseri'de yürüttükleri başarılı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmayan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmadı. Farklı rütbelerdeki kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil hediye ederek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kadın jandarmaların yaptıkları sürpriz karşısında duygulanan kadınlarda, çok mutlu olduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ