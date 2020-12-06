Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
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Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

06.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:37
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan Fatma Uçar ve Hatice Kahveci, diğer itfaiye erleri ile birlikte en zorlu görevlere gidiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan Fatma Uçar ve Hatice Kahveci, diğer itfaiye erleri ile birlikte en zorlu görevlere gidiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan Fatma Uçar ve Hatice Kahveci, diğer itfaiye erleri ile birlikte yangın ihbarlarına koşuyor. Son olarak Yenişehir Mahallesi'nde bir yangın ihbarına ekiplerle birlikte giden Hatice Kahveci ve Fatma Uçar, alevlere müdahale eden meslektaşlarına yardım etti.

Yangına müdahale edilmesi ve alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarında diğer itfaiye erleri ile birlikte büyük mücadele veren Hatice Kahveci ve Fatma Uçar'ın canla başla çalışması, vatandaşlar tarafından da takdir topladı. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor
Son dakika haber! Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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