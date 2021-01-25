Son dakika haber: Kadın doğum uzmanları hamilelere "Muayeneleri ertelemeyin" uyarısında bulundu
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Son dakika haber: Kadın doğum uzmanları hamilelere "Muayeneleri ertelemeyin" uyarısında bulundu

25.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:52
Son dakika haber: Kadın doğum uzmanları hamilelere

Son dakika haberlerine göre Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay ile Yasemin Reyhancan, hamileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde muayenelerini ertelememeleri konusunda uyardı.

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay ile Yasemin Reyhancan, hamileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde muayenelerini ertelememeleri konusunda uyardı.

Dr. Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellik gebelik sürecinde kadınların bağışıklık sisteminin düşük olduğu söyledi.

Hamilelerin, Kovid-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karaçay, gebeliğin kendi başına riskli bir süreç olduğunu, bu nedenle kadınların "virüs kaparım" endişesi duymayıp kontrollerini ihmal etmemelerini istedi.

Hastanelerde bulaşı riskinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alındığını aktaran Karaçay, "Kovid-19 olduğu için gebelerimizin hastaneye gelmemeleri gibi bir süreç söz konusu olmamalı. Maskelerini takıp gerekli önlemleri alarak gelmelerini önemle rica ediyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Belirlenen kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılama kendi başına uzun bir süreç. Bu nedenle maskeden taviz vermiyoruz, el yıkamaya dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bol bol su tüketilmesini öneriyorum"

Dr. Reyhancan da salgın sürecinde hastaların sıkıntı yaşamaması için tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirtti.

Hamilelerin bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle daha çok risk altında olduklarına dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin bağışıklık sistemini güçlü tutması çok önemli. Bu süreçte ev gezmelerini bırakmaları gerekiyor. Poliklinik kontrollerini doktorların önerdiği sürede aksatmamalarını istiyoruz. Hamilelerde Kovid-19 daha ağır seyrettiği için 2 candan da sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaklaşık bir yıldır Kovid-19 servisinde, yoğun bakımda ve doğumhanede Kovid-19 ile mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Gebelerin bol su tüketmesini, meyve ve sebze yemelerini ve doktorların tavsiyelerine uymalarını öneriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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