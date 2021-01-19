Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
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Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

19.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:49

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan olaya ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kadıköy'de yaşayan F.A'nın evine giden ekipler, yaşlı kadının ifadesini aldı. Özbekistan uyruklu bakıcı R.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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