Son dakika haber... KADIKÖY'DE YAĞMURLU HAVADA GİDEN OTOMOBİLİN KAPUTUNDA SELFİE ÇEKTİ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin kaputuna çıkarak yağmur altında Selfie çeken kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde, bir kişi sokakta giden otomobilin kaputuna çıkarak yağmur altında selfie çekti. Kendi hayatını ve trafiği tehlikeye atan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şair Nefi Sokak'tan, Dr. Esat Işık Caddesi'ne geçen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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