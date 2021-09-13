Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel
Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Ramazan EĞRİ/ Kadıköy'de uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Ramazan EĞRİ/ Kadıköy'de uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese 26 Temmuz tarihinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde bulunan Musa A., Rojda A., Nurullah Ç., Zübeyde G. ve Vahit K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Göksel Yeşim Salkım Amelia Hamlin Vildan Atasever
Spor Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 16:19:30. #1.17#