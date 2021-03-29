Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri... KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

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KADIKÖY'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,  İstanbul'un birçok ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler  otobüs ve minibüsleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.


- İstanbul
Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberi | Kadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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