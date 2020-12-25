Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
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Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu

25.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:11
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kadıköy,de Bostancı Köprüsünün altında yan yola bırakılan poşete sarılı paket polisi alarma geçirdi.

Kadıköy,de Bostancı Köprüsünün altında yan yola bırakılan poşete sarılı paket polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırarak, terör ekibi çağırdı. Trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay Kadıköy'de Bostancı Köprüsünün altında meydana geldi. Köprü altında poşeti sarılı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek trafiğin tek şeritten akmasını sağlayarak olay yerine terör ekipleri istedi. Daralan yolda trafik felç olurken uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen terör ekipleri paketin içinde unutulan araç filtreleri olduğunu tespit etti. Ekiplerin paketi kaldırarak şeritleri geri çekmesi sonucu yol trafiği açıldı. Trafik iki şeritten akarak normale döndü. Öte yandan şüpheli paket sonucu oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

-İHA-

Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu
Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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