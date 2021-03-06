Son dakika haber! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

06.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:18
Son dakika haber! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de, psikolog O.T'yi silahla yaralayan, Ş.A. isimli zanlı gözaltına alındı.

Kadıköy'de, psikolog O.T'yi silahla yaralayan, Ş.A. isimli zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine giden polis psikolog olduğu öğrenilen O.T., isimli şahsın sağ bacağından silahla yaralandığını tespit etti.

O.T. hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Ş.A'nın Başakşehir'de gözaltına alındığı belirtildi.

Yaraladığı psikoloğa tedavi için geldiği öğrenilen zanlı, mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kadıköy'de psikoloğu silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:18:36. #1.16#
title