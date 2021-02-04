Son dakika haber! Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı
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Son dakika haber! Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

04.02.2021 07:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:44
Son dakika haber! Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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