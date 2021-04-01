Son dakika haber! Kadıköy'de meslektaşını silahla kazara yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kadıköy'de meslektaşını silahla kazara yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kadıköy'de meslektaşını silahla kazara yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Kadıköy'de, kurcaladığı silahın ateş alması sonucu meslektaşının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kadıköy'de, kurcaladığı silahın ateş alması sonucu meslektaşının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki arkadaşını ziyarete giden avukat T.K., evdeki meslektaşı K.S.E'nin, arkadaşlarından birine ait kurcaladığı silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.

T.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, K.S.E. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen K.S.E, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Şüpheli K.S.E, savcılıktaki ifadesinde, yaralanan T.K. ile yakın arkadaş olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kesinlikle bu olayda kastım olamaz. Suça konu silah, arkadaşım G.K'ya aittir. Biz kendi aramızda silahı merak ettiğimiz için kurcalarken söz konusu olay olmuştur. Zaten tabancada o sırada şarjör de yoktu. Ben tabancanın içinde mermi olduğunu düşünemedim. Boş zannediyordum. Kesinlikle silahı müştekiye doğrultmadım. Olay tamamen kaza sonucu meydana gelmiştir. Silah patlayınca ben arkadaşım T.K'nin yere düştüğünü gördüm. Kafasından kan geldiğini görmem üzerine hemen kanı durdurmak amacıyla tampon yaptım ve 112'yi aradım. Kendisi şu anda hastanededir. Öğrendiğim kadarıyla ameliyattan çıkmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Savcılık K.S.E'yi, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli K.S.E'nin ikametinin bağlı bulunduğu karakola haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kadıköy'de meslektaşını silahla kazara yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 16:02:05. #1.16#
title