Son dakika haber! Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis... Son dakika habere göre Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi Kaynak: AA