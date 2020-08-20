Son dakika haber! Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis...
Son dakika habere göre Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
20.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:46
Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı bildirildi
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Kaynak: AA