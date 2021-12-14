Son dakika haber | KADIKÖY'DE KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SİLAHIN PATLAYACAĞINI BİLMİYORDUM

KADIKÖY'de bir restoranda kız arkadaşı Demet S.'yi (38) ruhsatsız tabancasıyla başından vurduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Tolga Ergen'in (44) ifadesi ortaya çıktı. Demet S.'nin kendisine rencide edici kelimeler kullandığını iddia eden Ergen, "Yemek yerken Demet'in bana fevri konuşmaları sonrası bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasına sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum, mermiyi o an şarjöre koymadım" dedi. Demet S. ise emniyetteki ifadesinde "Masada şahısla otururken üzerindeki silahı fark etmemiştim. Olay anı nasıl oldu net hatırlamıyorum. Uyandığımda arabadaydım. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum, silah ile yaralandığımı hastaneye gelince öğrendim" ifadelerini kullanarak Ergen'den şikayetçi oldu.

Olay, 12 Aralık günü 20.30 sıralarında Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranın içinde Tolga Ergen (44), Demet S.'yi (38) kurusıkıdan bozma olan ruhsatsız tabancayla başından yaraladı. Tolga Ergen tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada Bostancı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 'Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

'DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM'

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga Ergen'in "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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